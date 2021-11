L'Ascoli sul campo della Reggina dell'ex Aglietti a caccia del quinto risultato positivo consecutivo

ASCOLI - Stasera alle 20,30 l'Ascoli affronta in trasferta la Reggina dell'ex allenatore Aglietti. I bianconeri sono reduci da quattro risultati positivi mentri i calabresi hanno perso tre partite su quattro. Con l'infortunio di Bidaoui, scelta obbligata in attacco per mister Sottil con il trio Sabiri-Dionisi-Iliev. Squalificato Saric. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Reggina - Turati, Adjapong, Cionek, Loiacono, Di Chiara, Crisetig, Hetemaj, Laribi, Cortinovis, Rivas, Montalto. All. Aglietti

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Eramo, Bucdhel, Caligara, Sabiri, Dionisi, Iliev. All. Sottil

