Ascoli-Palermo, che sfida: in campo alle ore 14

ASCOLI - L'Ascoli per il riscatto, il Palermo per proseguire la cavalcata (un pareggio e due vittorie). La sfida allo stadio Cino e Lillo Del Luca ha tutti gli ingredienti giusti: due grandi piazze, tanti ex in campo (ben 5 ex rosanero nelle file del Picchio), tifosi caldi (da Palermo sono attesi 400 ultras rosanero).

In campo

Ai box Luka Bogdan (problemi ad un ginocchio). Con Aljaz Tavcar in fase di recupero, dopo l’intervento al ginocchio (dovrebbe rientrare ad inizio girone di ritorno), mister Viali ha solo tre difensori centrali utilizzabili ovvero Eric Botteghin Giuseppe Bellucci e Danilo Quaranta. I primi due dovrebbero scendere in campo contro i siciliani dall’inizio. Ha salutato i compagni invece Mirko Eramo che, sabato, ha rescisso il contratto con l’Ascoli. Corini si affiderà ancora al 4-3-3. In porta Pigliacelli, in forte dubbio Lund e Vasic, infortunati Buttaro e Insigne.

La partita (ore 14)