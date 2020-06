L'Ascoli si gioca la salvezza a Venezia: 3-5-2 con Morosini e Scamacca in attacco

ASCOLI - Un vero thriller in Laguna. L’Ascoli, stasera alle 21, sarà di scena in trasferta al Penzo contro il Venezia per un vero e proprio spareggio salvezza. Sarà la prima partita per Davide Dionigi, quarto allenatore di una stagione decisamente complicata per i bianconeri, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che ha perso la sua identità. L’Ascoli occupa il quartultimo posto in classifica con 32 punti, il Venezia è poco sopra a quota 33, mentre a 36 c’è la Juve Stabia che sempre stasera affronterà in casa il Livorno fanalino di coda. Sono 23 i convocati e nel gruppo partito ieri per il Veneto non ci sono Pucino, ancora alla prese con una distorsione al ginocchio, Piccinocchi, Beretta e Rosseti. Dionigi dovrebbe puntare su un 3-5-2 con Brosco, Gravillon e Ranieri in difesa. Il terzino destro Andreoni verrà spostato sulla linea esterna di centrocampo, a sinistra ci sarà Sernicola e in mezzo il croato Brlek, Troiano e Cavion. In attacco il tandem Morosini-Scamacca.

VENEZIA (4-3–1-2): 12 Lazzerini; 2 Fiordaliso, 32 Ceccaroni, 3 Casale, 11 Molinaro; 16 Fiordilino, 23 Maleh, 25 Lollo; 10 Aramu; 19 Longo 28 Capello. (A disposizione 1 Bertinato, 22 Pomini, 8 Caligara, 26 Firenze, 15 Marini, 33 Lukicevic, 13 Modolo, 20 Riccardi, 5 Vacca, 17 Zigoni, 4 Zuculini. All Dionisi

ASCOLI (3-5-2): 33 Leali; 23 Brosco, 15 Gravillon, 3 Ranieri; 28 Andreoni, 30 Brlek, 6 Troiano, 7 Cavion, 17 Sernicola; 38, Morosini, 9 Scamacca. (A disposizione 1 Marchegiani, 22 Novi, 4 Ferigra, 2 Valentini, 8 Petrucci, 35 Costa Pinto, 27 Eramo, 31 Matos, 11 Ninkovic, 18 Trotta). All Dionigi.

ARBITRO Fourneau di Roma

