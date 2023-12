Hristov all'89' gela il Del Duca: lo Spezia vince 2-1 e l'Ascoli adesso vede nero (è penultimo)

ASCOLI - Partita importante quella di oggi per i bianconeri che contro lo Spezia debbono tornare a far bene perchè la classifica preocccupa e perchè anche i liguri sono in una situazione tutt'altro che confortante tanto che sia l'Ascoli che lo Spezia sono reduci dal cambio di allenatore con Castori ora al timone dei marchigiani e D'Angelo alla guida dello Spezia.

ASCOLI - SPEZIA 1-2

ASCOLI: Viviano,, Adjapong C. (dal 20' st Bayeye), Bellusci (dal 38' st Haveri), Quaranta, Falasco, Di Tacchio, Milanese (dal 1' st D'Uffizi), Botteghin, Mendes, Masini (dal 41' st Giovane S.), Rodriguez P. (38' st Millico V.).

A disposizione: Barosi, Bolletta L. Gnahore, Maiga Silvestri, Manzari, Rossi. All. Castori.



SPEZIA: Zoet, Amian K, Muhl L. (dal 18' st Hristov), Nikolaou, Elia, Cassata (dal 18' st Zurkowski), Bandinelli, Esposito Sa., Verde (dal 24' st Antonucci), Esposito F., Kouda. A disp: Bertola, Candelari, Cipot, Ekdal, Gelashvili, Krollis, Moro, Pietra, Zovko. All: D'Angelo.



RETI: al 6' st Bellusci G. (Ascoli) al 22' pt Verde D. (Spezia) , al 44' st Hristov P. (Spezia) .



NOTE.

amonizioni: al 32' pt Bellusci, all 8' st D'Uffizi S., al 45'+3 st Haveri al 31' pt Cassata), al 8' st Amian, al 32' st Zurkowski.