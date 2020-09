L'Ascoli va sotto con il Matelica, poi si sveglia e ne segna quattro

MACERATA - L'Ascoli comincia a dare segnali di risveglio, mano a mano che mister Bertotto comincia ad inserire i nuovi acquisti, e batte per 4-1 il Matelica (serie C) nell'amichevole giocata nel pomeriggio a Macerata, sul campo in cui la neopromossa squadra di Colavitto disputerà le prossime partite interne. Il Matelica era passato in vantaggio per primo, al 13' Volpicelli, L'Ascoli è poi andato in gol al 25’ con Pinho Matos, al 30’ con Tassi, e al 42’ con Eramo. Al 47’ della ripresa il quarto gol, segnato da Costa Pinto.

Queste le formazioni schierate dai rispettivi tecnici: MATELICA (4-3-3): Cardinali, Fracassini, Di Renzo (Nicoli), Balestrero (Barbarossa), Cason (Baraboglia), De Santis ( Magri), Volpicelli (Peroni), Bordo, Moretti, Leonetti (Franchi), Calcagni (Pizzutelli).

ASCOLI: Sarr (Leali), Pucino (Ghazoini) Buchel (Donis), Padoin (Tofanari), Saric (Scorza), Brosco (Quaranta), Semeraro (Laverone), Eramo (Petrucci), Tassi, Costa Pinto, Pinho Matos (Chaja).

© RIPRODUZIONE RISERVATA