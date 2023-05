ASCOLI Sono giorni di valutazioni in casa Ascoli per tutto quello che andrà a svilupparsi per quanto riguarda il prossimo campionato partendo dalla conduzione tecnica. A tal proposito resta ancora in bilico la permanenza di Roberto Breda sulla panchina dell’ Ascoli. Le due parti vogliono approfondire la questione e valutare bene. Le quotazioni che Breda possa continuare ad allenare l’ Ascoli sono pari a quelle che lo darebbero per partente. Se il tecnico trevigiano resterà, proseguirà nel percorso intrapreso a febbraio fino ad arrivare alla salvezza.



Il piano B



Ma qualora le due parti decidessero di separare il loro cammino allora il club si dovrà orientare altrove. E come spesso capita in situazioni del genere esiste sempre un piano B. In fondo lo stesso Breda al momento del suo arrivo si è trovato d’accordo con la società nel voler firmare un contratto solo da febbraio a giugno. «Ritengo sia giusto così, perché vediamo come vanno le cose, poi valuteremo». Queste le parole pronunciate dal tecnico il giorno della sua presentazione. Se il percorso con Breda dovesse interrompersi, siamo sempre nel campo delle ipotesi ma tutto può succedere, la società dovrà scegliere un nuovo allenatore, nella passata stagione tra i vari tecnici contattati c’erano anche William Viali e Stefano Vecchi, il primo è attualmente impegnato nei playout con il Cosenza, ha vinto la gara di andata contro il Brescia, potrebbe esserci un ritorno di fiamma, ma è una figura che piace anche ad altri club di cadetteria. Il secondo invece ha conquistato la promozione in Serie B con il Feralpisalò e nei giorni scorsi ha firmato il rinnovo per altri due anni con i Gardesani.



Giorni di riflessione



Prima di tutto serve capire se si andrà avanti con Breda, nel caso non ci sia questa possibilità allora dalla lista di nomi emergerà colui che allenerà l’ Ascoli. Sono giorni di valutazioni in casa bianconera, ogni sfaccettatura deve essere ponderata bene perché in ballo c’è il futuro della squadra a livello di campo. Una squadra che si appresta anche a cambiate qualche pedina dello scacchiere . L’ uomo mercato resta sempre Michele Collocolo su di lui nei giorni scorsi si è fatto avanti anche il Cagliari che punta alla promozione in Serie A attraverso i playoff. L’ Ascoli, appare chiaro, che dalla cessione del giocatore punta a monetizzare. Collocolo piace a diverse società appare certo che andrà via, al suo posto arriverà un giovane che magari possa fare lo stesso percorso con lo stesse rendimento, in fondo anche il centrocampista prima di approdare all’ Ascoli militava in Serie C ovvero nel Cesena. In quel ruolo potrebbe giocare anche Eddy Gnahoré che ha superato l’ infortunio al ginocchio.

Il dopo Leali

Dovrà essere rimpiazzato il portiere Nicola Leali e qui la scelta è ben più complicata perché il ruolo del portiere è determinante nel contesto di una squadra. Leali, che è a scadenza di contratto, è stato uno dei giocatori determinanti per questo è difficile sostituirlo. In questo caso si stanno valutano anche portieri che giocano in campionati esteri. Ma per veder decollare il calciomercato bianconero deve prima essere presa una decisione su chi sarà l’allenatore per la prossima stagione, in base alla sua tipologia di gioco verranno sviluppate le trattative in entrata e in uscita. Intanto i giocatori sono già in vacanza si ritroveranno i primi di luglio per iniziare la preparazione alla muova stagione agonistica che vede l’Ascoli in rampa di lancio nel campionato di Serie B.