Ascoli, la sfida rovente degli ex allenatori. c'è Baumann nella porta bianconera

ASCOLI - Partita degli ex allo stadio Curi di Perugia (oggi alle 16.15 Perugia-Ascoli) fra gli allenatori Bucchi e Castori dove quest'ultimo rischia la panchina in caso di sconfitta. Fra i bianconeri dell'Ascoli saranno assenti proprio Bucchi e Caligari espulsi nell'ultima partita mentre dovrebbe fare l'esordio il portiere Baumann al posto dell'infortunato Leali. Più di mille tifosi sosterranno il Picchio in trasferta.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo

Ascoli (4-3-3) Baumann; Donati, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Eramo; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. All. Bucchi.

Perugia (3-5-2) Gori; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Casasola, Luperini, Bartolomei, Santoro, Paz; Di Carmine, Melchorri. all. Castori

Arbitro Piccinini.