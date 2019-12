Anconitana settima. Ma in un'altra classifica i dorici sono secondi. Ecco perchè si può sperare

ANCONA - C'è la classifica più importante e questa dice che l'Atletico Gallo è primo e l'Anconitana settima a braccetto con la Vigor Senigallia. E di classifiche ce ne sono tante, ma tra quelle più significiative, vere e interessanti c'è quella dei confronti diretti tra le prime otto in una classifica - quella del torneo di Eccellenza - spezzata alla fine del girone di andata proprio in due. E questa classifica dice cose molto diverse. Non per quel che riguarda la prima che rimane la squadra di Mariotti ma la formazione che ha fatto meglio dopo il Gallo è proprio l'Anconitana che nei sette confronti diretti ha conquistato 11 punti vincendo contro Fossombrone, Urbania e Porto d'Ascoli, pareggiando con Vigor e Castelfidardo e perdendo con Marina (ultima partita) e Azzurra Gallo Colbordolo.



Meglio di tutte - come detto - la capolista che in questa speciale rassegna ha ottenuto 12 punti, seconda come detto l'Anconitana con 11 quindi Fossombrone e Marina con 10, Castelfidardo con 9 punti, Urbania 8 con Porto d'Ascoli e Vigor che hanno raccolto meno di tutte negli scontri tra le big con 7 punti a testa.



Risultati strani, exploit, colpacci, frenate in casa, tanti pareggi in un campionato così bizzarro che più bizzarro non si può e che nel girone di ritorno - sin da subito - regalerà subito altri confronti diretti dalla posta in palio sempre più pesante.



Ecco la classifica vera alla fine del girone di andata: Atletico Gallo 29, Fossombrone 27, Marina, Urbania 25, Castelfidardo, Porto d'Ascoli 24, Anconitana, Vigor 23.



Classifica degli scontri diretti: Atletico Gallo 12, Anconitana 11, Fossombrone, Marina 10, Castelfidardo 9, Urbania 8, Porto d'Ascoli, Vigor 7.





© RIPRODUZIONE RISERVATA