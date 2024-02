ANCONA Sfuma proprio all'ultimo giorno di calciomercato il ritorno di Alex Rolfini ('96) ad Ancona. L'attaccante del Vicenza, capocanniere all'ombra del Conero con 18 gol in campionato nella stagione 2021-2022, dopo una trattativa estenuante (forse portata troppo alle lunghe, ndr) resta al club veneto che non è riuscito a sostituirlo con un'altra punta e, di conseguenza, non ha dato il via libera al trasferimento. L'Ancona con il Cobra aveva da settimane in mano l'accordo per 18 mesi incassando la sua volontà a rivestire il biancorosso e ritrovare mister Colavitto con cui aveva vissuto la miglior stagione da professionista. Un esito clamoroso per come si erano messe le cose da diverso tempo.

Alla fine, per puntellare l'attacco, l'Ancona ha scelto un profilo esperto.

L'ultimo sviluppo delle 18, tuttavia, racconterebbe di un inserimento della Carrarese che rischia di far saltare l'operazione. Vedremo cosa accadrà in queste ultime fasi del mercato. Intanto il giocatore ha firmato la rescissione con la Triestina e deciderà lui dove accasarsi.

La Recanatese prende Mazia e Allievi e saluta Quacquarelli, Ricci e Ferrante. Grandi novità all'interno dell'organico leopardiano impegnato nella lotta per non retrocedere compreso lo scambio con la Turris tra Rizzo e Ricci. La Fermana incassa il sì di Giovinco, Sorrentino e Carosso e liberando Laverone e il giovane Pinzi. Zoia in uscita dalla Vis Pesaro per far ritorno alla Ternana .