Ancona, aspettando Rolfini arriva il centrocampista: è fatta per il greco Vogiatzis del Giugliano. Prestito di 6 mesi

ANCONA Mentre continuano con il Vicenza le operazioni - serrate - legate al ritorno in biancorosso dell'attaccante Alex Rolfini ('96), l'Ancona puntella il centrocampo. Dal Giugliano, infatti, arriverà il mediano greco Vasilios Vogiatzis. Il classe 1996 sbarcherà domani all'ombra del Conero e dopo le visite mediche firmerà in prestito per sei mesi con opzione per la prossima stagione. Il nome era stato già anticipato nell'edizione di oggi del Corriere Adriatico.