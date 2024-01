​Il campione paralimpico Manzini fa visita alla Vis Pesaro: Tonucci gli regala una maglia speciale

PESARO Una visita davvero speciale quella di oggi, 31 gennaio, in casa Vis Pesaro. I biancorossi, in vista della sfida contro il Gubbio di venerdì alle 20.45 al Benelli, sono stati caricati e motivati da un tifoso speciale. Si tratta del campione paralimpico di Taekwondoo Marco Manzini che ha ricevuto, nell'occasione, una maglia in dono da tutta la squadra consegnata dall'esperto difensore Tonucci.

La storia

Manzini, 10 anni fa, dopo un terribile incidente stradale si risvegliò da un coma profondo lungo 40 giorni quando tutti lo consideravano ormai morto (aveva già ricevuto l'estrema unzione). Fondamentale fu lo stimolo ricevuto da un audio messaggio del suo idolo Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale.