Ancona, salta l'amichevole con la Spal. Il 6 agosto i dorici giocheranno contro il Ravenna dell'ex Gadda

Ancona-Spal del 6 agosto a Cingoli, amichevole già comunicato in precedenza dal club dorico, non si giocherà a causa di alcuni imprevisti di carattere organizzativo. A comunicarlo è stata la stessa società biancorossa che ha annunciato, per la stessa data, una sfida contro il Ravenna (Serie D) guidata dall'ex capitano Massimo Gadda

Il comunicato

"L’U.S. Ancona comunica che, per sopraggiunti impedimenti di carattere organizzativo, l’allenamento congiunto con la SPAL che avrebbe dovuto avere luogo domenica 6 agosto (ore 17), allo Stadio “Spivach” di Cingoli, non si potrà disputare. Tuttavia, nel medesimo giorno, ma alle 17:30 i dorici di Marco Donadel effettueranno un test contro il Ravenna di Massimo Gadda. Gli incontri riportati sotto, si disputeranno tutti a Cingoli. E’ in fase di allestimento un test in trasferta per sabato 12 agosto".