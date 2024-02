ANCONA La prima di undici tappe verso una bandiera a scacchi chiamata salvezza. Diretta, senza passare dalla scorbutica lotteria dei playout. Con l'obiettivo ben chiaro da raggiungere, l'Ancona sale in sella alla sua bici forte di una consapevolezza che può essere ferro o piuma a seconda della situazione: da ora in avanti i punti, persi o acquisiti, diventano determinanti ai fini della classifica.



Un avversario galvanizzato



La salita di oggi pomeriggio al Del Conero, sempre rimanendo nella metafora ciclistica, si chiama Rimini. Un Rimini rigenerato e in zona playoff, galvanizzato dal 3-1 rifilato al Pontedera e pronto al doppio impegno tra campionato e Coppa Italia. Mercoledì, infatti, la truppa romagnola volerà verso Catania per la semifinale di ritorno di una competizione che potrebbe proiettarla già nelle fasi nazionali degli spareggi per la B. Difficile immaginarsi distrazioni e regali dagli uomini di Troise, i dorici lo sanno bene. Basti pensare alle urla grintose di Colavitto durante la settimana, talvolta anche senza che il contesto lo richiedesse, solo per confermare l'importanza di questa sfida.



Acciacchi e squalifiche



L'Ancona non sarà nelle migliori condizioni, almeno dal punto di vista dell'organico. Paolucci e Clemente sono squalificati, Pellizzari è infortunato (convocato l’ultimo innesto Pasini), Martina e Mondonico non sono al meglio, Gatto e Vogiatzis hanno lavorato spesso a parte. Ad ogni modo, nessun alibi deve reggere in questo scenario. Nel 3-5-2, destinato a trasformarsi in 4-3-3 durante la partita viste le assenze in difesa, davanti a Perucchini giocheranno Marenco, Cella e Mondonico. Sulle fasce Barnabà e Martina - se non dovesse farcela toccherà ad Agyemang come sembrava probabile fino a ieri sera - con Saco, Prezioso e Cioffi a centrocampo. Quest'ultimo, proprio come avvenuto con l'Olbia, in fase di possesso vestirà i panni del trequartista a tutti gli effetti. In avanti, per affiancare capitan Spagnoli , ballottaggio Giampaolo-Energe. Favorito il primo dopo la rete del 2-2 contro la Vis e l'assist decisivo nel pareggio in extremis contro la Carrarese. Diffidati Cioffi, Spagnoli e Saco. Ad arricchire il panorama del match anche la presenza, tra gli ospiti, di due ex. Si tratta di Andrea Delcarro e Niccolò Tofanari protagonisti, due anni fa, nella prima Ancona targata Mauro Canil. Soprattutto Delcarro (accostato anche al Cavaliere armato nell'ultimo mercato di gennaio), ha lasciato un'impronta importante diventando uno dei giocatori più apprezzati della rosa. Tofanari, invece, dopo l'esperienza di Matelica dove si segnalò tra i pezzi pregiati non riuscì a ripetersi all'ombra del Conero.



L'arbitro soccorritore



Dirigerà l'incontro il signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano Calabro. L'arbitro calabrese, nel 2018, fu premiato dal proprio Dipartimento con uno speciale riconoscimento per l'alto spessore professionale dimostrato per il tempestivo intervento di primo soccorso ad un calciatore colpito da un malore durante Scanzorosciate-Virtus Bergamo di Serie D. Ancona-Rimini sarà disponibile in pay-per-view sul canale 256 di Sky Sport e in radiocronaca integrale sulle frequenze di Radio Tua Ancona.