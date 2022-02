Gimbo Tamberi realizza il suo sogno: sarà in campo nell'All Star weekend degli assi del basket Nba

ANCONA - Un sogno che si realizza: Gianmarco Tamberi su un campo di basket a fianco dei campioni della Nba. L'amore per la pallacanestro del campione olimpico di salto in alto è cosa nota, ma la notizia è clamorosa: Gimbo infatti è stato convocato per l'All Star Weekend della Nba, in programma quest'anno a Clevelend. Nel weekend del 20 febbraio si sfideranno i migliori giocatori del mondo, da Lebron James a James Harden, da Giannis Antentokoumpo a Kevin Durant e Steph Curry, ma ci sarà anche un posticino per il campione venuto dalle Marche: Tamberi infatti è stato convocato per il "Celebrity Game", uno degli eventi di contorno (come la gara delle schiacciate o del tiro da 3). Giocherà nelle squadra "Nique" allenata da Dominique Wilkins, asso da Hall of Fame Nba con un trascorso anche nel campionato italiano, alla Foritudo Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA