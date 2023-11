Fano, niente Cornacchini: si punta su Alberto Rondina, l'ex vice di Scorsini confermato ufficialmente al timone dell'Alma

FANO - Espulso all'esordio da mister della prima squadra. Un record (ovviamente amaro) che però Alberto Rondina, 46 anni, fanese Doc, si metterà subito alle spalle: è stato confermato allenatore della prima squadra granata dopo l'addio di Marco Scorsini di cui era il vice. L'Alma quindi prosegue con l'ex tecnico della Juniores (ottimo campionato l'anno scorso) che, in carriera, da calciatore, ruolo attaccante, ha giocato e segnato in diverse categorie: C1, C2, Serie D, Eccellenza e Promozione indossando anche la maglia dell'Alma (miglior stagione in granata nel 2005-06, 30 presenze e 10 reti).

Alberto Rondina

L'altra strada portava a Cornacchini



Il toto-mister si è risolto quindi con una soluzione interna, dopo il pari di domenica nella tana dell'Atletico Ascoli. Lo 0-0 maturato nello scontro diretto con gli ascolani deve aver convinto la società a puntare in pianta stabile su un uomo che conosce l'ambiente, che ha entusiasmo da vendere e conosce già la squadra in tandem col 49enne trainer dell'Under 17 Luca Spendolini. Saltata all'ultimo momento, quindi, la suggestione che portava al ritorno di Giovanni Cornacchini, reduce da due negative avventure con Forlì e Vastese in D, ma ovviamente nome di spessore per esperienza, carisma e attaccamento alla piazza.