PARIGI Prima prova del 2024 della Coppa del Mondo di fioretto. Si tira a Parigi, sulle pedane dello Stade Pierre De Coubertin, che sarà anche lo scenario delle prossime Olimpiadi. A Parigi saranno in gara sia i maschi che le femmine, con la presenza di 5 atleti della nostra regione. In campo maschile nella gara a squadre gli azzurri cercano gli ultimi punti–qualificazione per le Olimpiadi mentre la squadra femminile è già qualificata. Saranno 24 gli azzurri del ct Stefano Cerioni, equamente suddivisi tra uomini e donne. Oggi si parte con le qualificazioni maschili nelle quali è impegnato l’osimano Francesco Ingargiola, alla ricerca del pass per la finale di sabato. Oltre ad Ingargiola per l’Italia ci saranno Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi. Ammessi direttamente al tabellone finale Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo in quanto top 16 del ranking mondiale. In particolare c’è attesa per l’anconetano Tommaso Marini, dopo il recupero dall’operazione al braccio ed il quinto posto fatto segnare a dicembre a Tokoname (Giappone), nella gara del suo rientro agonistico.

I gironi

Domani, invece, prenderà invece il via la competizione femminile con la fase a gironi e i primi assalti ad eliminazione diretta. In pedana l’anconetana Serena Rossini, la jesina Elena Tangherlini e le altre azzurre Arianna Errigo, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Camilla Mancini, Martina Sinigaglia. Chi supera le qualificazioni raggiungerà sabato le già ammesse per diritto di ranking Alice Volpi (toscana ma che oramai vive e si allena al Club Scherma Jesi), Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Domenica ci saranno le prove a squadre. L’Italia con il suo quartetto maschile (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini) cerca i punti necessari per l’aritmetica certezza della qualificazione olimpica, obiettivo già raggiunto a dicembre nella tappa di Novi Sad dalla formazione femminile campione del mondo in carica – in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi – che punta a consolidare la sua leadership. La spedizione del fioretto azzurro in terra transalpina sarà guidata dal ct Stefano Cerioni, insieme ai maestri di staff Fabio Galli, Filippo Romagnoli, Eugenio Migliore e Giovanna Trillini.