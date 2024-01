ANCONA Ha preso il via la lunga stagione indoor del PalaCasali di Ancona con il primo meeting stagionale che ha fatto registrare alcune buone prestazioni giovanili. Subito in evidenza sulla pedana del salto in alto Elena Marchionni, campionessa italiana Under 16 in carica. La 15enne della Collection Atletica Sambenedettese, al debutto nella categoria Allieve, ha vinto superando la quota di 1.72 alla prima prova, record personale indoor migliorato di due centimetri, pareggiando quello all’aperto. Nei 60 ostacoli bene anche Martina Cuccù, al suo primato di 8”50. La ventenne di Porto San Giorgio, che quest’anno gareggia per la Studentesca Rieti, si è imposta in 8”50, dopo l”51 in batteria. Buon terzo posto per il velocista Alexandr Muzi (Sef Stamura Ancona) in 22”11 ritoccando il personale al coperto di tre centesimi nella gara vinta dall’emiliano Alessandro Ori con 21”77.

Le ragazze

In campo femminile lima il proprio limite indoor anche la compagna di club Benedetta Boriani (Stamura), quinta in 25”26. Davanti a tutte c’è la romana Ginevra Ricci. Nel triplo buon esordio per Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) che arriva a 14,05, superando per la seconda volta in carriera i 14 metri. Nei 60 ostacoli maschili primato personale dell’allievo sangiorgese Filippo Angelini (Team Atl. Marche) con 8”55 in batteria e 8”58 in finale, terzo nella gara vinta da Matteo Sorci (Atl. Perugia Team, 8”43). Nel peso Under 20 successo dell’umbro Mattia Pasquetti (Atl. Avis Macerata), autore di un lancio a 15.07, con Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) ottimo secondo con 12.59. In campo femminile ha vinto l’abruzzese Ludovica Montanaro con 14.52. Oggi due sessioni: al mattino i cadetti (Under 16) e ragazzi (Under 14), nel pomeriggio altro meeting assoluto, dove, tra l’altro, ci sarà il debutto nei 400 metri dell’osimana Angelica Ghergo (Esercito), pluricampionessa italiana giovanile sulla distanza, ma ci sarà anche l’azzurrina del mezzofondo Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona).

Le gare

In campo maschile al maschile in gara Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) e il compagno di club Ndiaga Dieng, bronzo paralimpico. Nell’asta in pedana Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata) e l’allieva Ludovica Zanardini (Collection Atl. Sambenedettese), bronzo tricolore l’anno scorso da cadetta. Nei 60 da seguire Michela Pierantoni (Atl. Fabriano). In chiave azzurra c’è l’esordio di Alice Mangione per un test di velocità sui 60 metri: una distanza finora mai affrontata in gara dalla siciliana, finalista mondiale e primatista italiana della 4x400 oltre che medaglia d’argento in staffetta agli Europei indoor.