Faber Fabriano, vittorie e anche tanti applausi per la squadra allieve gold

FABRIANO - Si è svolta ieri a Viareggio la tappa interregionale del Campionato a squadre allieve gold, tappa importante perché in palio c'era il passaggio alla finale nazionale che si terrà a Desio il 17 e 18 novembre.Faber Ginnastica Fabriano si presenta in pedana con due squadre una nella categoria Gold 3 e un a nella categoria Gold 2. Gara molto impegnativa per le giovani leve dell'accademia fabrianese, perché articolata in tre esercizi per le più piccole e quattro esercizi per le più grandi, misti tra corpo libero di squadra, successione , coppia e individuale.Concentrate e determinate le piccole atlete accompagnate dalla tecnica Julieta Cantaluppi, presente nonostante i tanti impegni istituzionali, hanno perfettamente centrato l'obbiettivo: staccare il pass per il passaggio al nazionale.La squadra Gold 3 con Bartoletti Elena, Mancini Gaia, Paciotti Elisa e Sarritzu Claudia vincono il titolo di campionesse interregionali, Prime ClassificateLa squadra Gold 2 con Baldoni Nicole, Campanelli Asia, Macalli Ksenia e Tittarelli Virginia, si classificano terze.Intanto questa settimana per la Faber Ginnastica Fabriano è stata ricca di premi e riconoscimenti:L'assessore allo Sport, Avv.Francesco Scaloni, in rappresentanza di tutta l’amministrazione, ha provveduto a consegnare alle atlete della Ginnastica Fabriano, ai loro tecnici ed al sig.Leandro Santini in rappresentanza delle dirigenze della medesima società, una medaglia ricordo, personalizzata con il proprio nominativo per ognuno dei premiati, per celebrare l’epica impresa della conquista dello scudetto di Campioni d’ItaliaLa frase riportata sulla medaglia è molto significativa: la nuvola nasconde le stelle e canta vittoria ma poi svanisce: le stelle durano!Il Comune ha voluto inoltre dare un riconoscimento alla nostra Talisa Torretti per il risultato storico raggiunto alle olimpiadi giovanili di Buenos Aires, un oro e un bronzo epici.Infatti anche il Presidente Dr. Luca Ceriscioli e il Presidente Coni Marche Dr. Fabio Luna hanno invitato Talisa Torretti con gli altri atleti marchigiani olimpici, a Palazzo Raffaello in Regione per conferire il riconoscimento ai risultati raggiunti dalla giovane stella della Faber Ginnastica Fabriano.A conclusione della settimana ricca di riconoscimenti arriva il prestigioso Premio Nazionale Gentile da Fabriano come patrimonio sportivo della citta di Fabriano,per l'impegno profuso in questi anni dal lontano 1972 e soprattutto per i prestigiosi titoli raggiunti di squadra e individuali, per lo scudetto italiano nel campionato di serie a e per i traguardi raggiunti portando lustro al nome della città di Fabriano nel mondo, con la medaglia d'argento mondiale di Milena Baldassarri, le medaglie olimpiche di Talisa Torretti. Tutto questo grazie allo straordinario lavoro dello staff tecnico composto da Ghiurova Kristina, Julieta Cantaluppi e il fondamentale sostegno della coreografa Bilyana Dyakova. Non ultimo la creazione del polo federale da parte della Federazikne Ginnastica D'Italia proprio qui a Fabriano,presso l'accademia di ginnastica ritmica della Faber Ginnastica Fabriano.Il capitano Faber Ginnastica Fabriano non era presente al ritiro del premio, perché impegnata nella competizione a squadre spagnola Liga Iberdrola, ingaggiata come straniera. Infatti l'apporto di Milena con l'esercizio alle clavette e al nastro, è stato fondamentale per la squadra Agg Catalogna per vincere la tappa.