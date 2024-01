ASCOLI Inizia con una cessione, messa in preventivo, il calciomercato dell'Ascoli sessione invernale. Vincenzo Millico è passato al Foggia a titolo definitivo. Un addio quasi scontato. Arrivato l' estate scorsa, dopo che si era svincolato dal Cagliari, ha deluso tutte le aspettative fino a giocare pochissimo e quel poco anche male. Tanta panchina e anche tribuna per l'attaccante sia con William Viali che con Fabrizio Castori. Adesso il giocatore scende in Serie C e riparte dal Foggia.

La lista

Millico, 23 anni, è il primo dei giovani arrivati in estate ad andare via. Sulla lista delle uscite rimangono Tommaso Milanese, Kevin Haveri, Brian Bayeye, Giacomo Manzari. Tra questi giocatori in prestito resterà il solo Patricio. Prima uscita quindi effettuata dal direttore sportivo Marco Giannitti che sta anche adoperandosi per portare alla corte di Fabrizio Castori nuovi giocatori che aiutino la squadra nella corsa alla salvezza.

Le trattative

E a proposito di nuovi innesti difficile ma non impossibile la trattativa che vede protagonista Luca Valzania, 27 anni, della Cremonese. Non si tratta di un fedelissimo di Castori ma di un centrocampista che per caratteristiche serve alla squadra. Valzania contrattualizzato con la Cremonese, è reduce da un infortunio, ma è recuperato completamente. Si tratta di un giocatore che anche in passato è stato nel mirino dell'Ascoli, ma non se ne è mai fatto nulla. Questa potrebbe essere la volta buona, ma non si tratta di una trattativa semplice, anzi appare tutta in salita. La cosa certa è che se il giocatore arrivasse sarebbe la spalla ideale per Francesco Di Tacchino che avrebbe così al suo fianco un compagno di reparto di un certo valore tecnico e con caratteristiche diverse dalle sue che si integrano perfettamente. Vedremo nelle prossime ore se la trattativa andrà avanti. Intanto, come sempre capita in fase di calciomercato stanno circolando nomi accostati all'Ascoli alcuni improponibili, altri di pura fantasia, molti sono proposti anche dagli agenti come quello di Simone Santoro, 24 anni, del Perugia che non interessa all’Ascoli almeno per il momento, ma è stato proposto dal suo procuratore. Il giocatore non vuole giocare in Serie C e puntava a tornare in B. Il ds Giannitti è orientato altrove, cerca una mezzala con caratteristiche diverse da quelle di Santoro. Il calciomercato è appena iniziato, le trattative non sono semplici come possono apparire dall'esterno. In questa fase gli acquisti devono essere mirati e in base al budget disponibile, inoltre c'è meno tempo per portare a termine ogni trattativa. Castori comunque dovrebbe avere le prime pedine già per la ripresa del campionato, sia in difesa, dove spicca il nome di Valerio Mantovani, 27 anni in forza alla Ternana. Lo vuole fortemente il tecnico perché è un suo fedelissimo. A centrocampo si punta invece su Valzania. Si tratta di un calciomercato non semplice.

Gli ex

Marcel Buchel è conteso tra Sudtirol e Spal. Ovviamente il giocatore punta a restare in Serie B. Buchel qualche mese fa ha rescisso il contratto con l'Ascoli dopo che gli era stato detto dall'allora direttore sportivo, che non rientrava nei piani societari. L'attuale direttore sportivo Marco Giannitti si trova adesso a dover riempire la casella lasciata vuota dal giocatore austriaco che non è stato rimpiazzato.