Vittorio Grigolo, il tenore sospeso per molestie sessuali: «Ha palpato una corista»

Il Metropolitan Opera ha sospeso Vittorio Grigolo. Il provvedimento nei confronti del tenore italiano, 42 anni, è stato preso nello stesso giorno in cui Placido Domingo ha deciso di lasciare il teatro newyorkese dopo 51 anni in seguito alle accuse di molestie sessuali da parte di una ventina di donne. Grigolo, considerato una vera e propria star al Met Opera, è stato sospeso a seguito di un'indagine della Royal Opera House di Londra che ha deciso di allontanarlo temporaneamente dal palcoscenico dopo un episodio avvenuto la settimana scorsa durante un tour del teatro londinese in Giappone.La notizia della sospensione didalla Roh è circolata inizialmente su The Sun e si riferisce allo scorso mercoledì in chiusura del Faust di Gounod. Grigolo avrebbe palpato una corista durante un inchino finale davanti al pubblico e agli altri artisti. «In seguito al presunto incidente riguardante Vittorio Grigolo denunciato dalla Royal Opera House - si legge in un comunicato - il Met lo sospenderà ad effetto immediato da tutte le recite in attesa degli esiti dell'indagine della Roh. Il Met non ha nessun commento da aggiungere».La Royal Opera House ha ritenuto il presunto incidente avvenuto sul palcoscenico serio al punto da sostituire immediatamente il tenore italiano dal tour in Giappone, al suo posto, infatti, per l'ultima recita a Yokohama, ci sarà il tenore russo Georgy Vasiliev. «A seguito del presunto incidente del 18 settembre che riguarda Vittorio Grigolo - si legge in una dichiarazione rilasciata a Npr - la Royal Opera House ha avviato immediatamente un'indagine e il signor Grigolo è stato sospeso. Non siamo in grado di rilasciare ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l'indagine». Allo stesso modo da parte di Grigolo al momento non si ha alcun commento.Per ironia della sorte Grigolo è stato sospeso dai due teatri in cui nel 2010 fece due clamorosi debutti. Quasi un enfant prodige, Grigolo debuttò a soli 13 anni nel ruolo del pastorello in Tosca al Teatro dell'Opera di Roma, a fianco di Luciano Pavarotti. Nel 2000 a soli 23 anni, è stato il più giovane tenore nella storia italiana a cantare al Teatro alla Scala per il concerto di apertura dell'anno Verdiano, con la direzione del maestro Riccardo Muti.Oltre all'opera, Grigolo ha cercato di coltivare anche la sua passione per la musica pop portando avanti un formato sperimentato già da Pavarotti. Nel 2015 ha cantato con Brian May per una serata di gala all'Arena di Verona. L'anno dopo si esibisce con Sting, Bruce Springsteen e James Taylor alla Carnegie Hall per la biennale The Revlon Concert per il Rainforest Fund, organizzato dallo stesso Sting e da Trudie Styler. Ha anche interpretato magistralmente Caruso di Lucio Dalla, con cui ha condiviso una grande amicizia. Quest'anno ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi in qualità di direttore artistico.