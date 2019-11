Melissa Satta a Verissimo: «La crisi con Boateng? Non dirò mai di chi è la colpa»

Risale a un anno fa la crisi con Kevin Prince Boateng, ma oggi Melissa Satta vuole lasciarsi tutto alle spalle. A Verissimo racconta di avere avuto come priorità sempre l'interesse del suo bambino. «Sono una persona molto riservata, ci sono delle cose che mi piace tenere per me e io voluto proteggere mio figlio». La showgirl ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per parlare per la prima volta del periodo difficile vissuto con il marito.

LEGGI ANCHE: Flirt tra Gaetano Arena e una misteriosa ragazza fidanzata: «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli»

«Non è mai bello quando finisce un amore. Non esiste la famiglia perfetta, al giorno d'oggi tutti si lasciano con molta facilità. Noi abbiamo bruciato tante tappe... non dirò mai cosa è successo e di chi è colpa, in una relazione in primis faccio un mea culpa...», spiega Melissa.

Prendendo come riferimento le famiglie di un tempo aggiunge: «Vale sempre la pena lottare fino in fondo, almeno tra tanti anni potrò guardarmi indietro e dire 'Io ci ho provato'. Sicuramente noi donne siamo molto più forti e nei momenti più difficili siamo quelle che riusciamo a essere più razionali, a sacrificarci. L'uomo ha un'indole più egoista. L'importante è che tutti e due capiscano i rispettivi errori... All'inizio devi sempre lasciare una porta aperta, comunque hai una famiglia. Le nostre mamme o le nostre nonne avevano più spirito di sacrificio».

Racconta anche di come è stato essere al centro del gossip di giornali scandalistici: «Associare una relazione a una ragazza che vive un momento difficile l'ho trovato infelice. Rispetto il loro lavoro, ma ci vuole tatto».

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA