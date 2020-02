Melissa Satta e la partenza di Kevin Boateng: «Pronti per una nuova avventura… non è semplice»

Si sono separati di nuovo Melissa Satta e Kevin Boateng, ma stavolta non per problemi sentimentali ma a causa di impegni lavorativi. Boateng infatti è volato in Turchia per vestire la maglia del Besiktas, lasciando a Milano la bella ex velina.

Nonostante infatti il recente ritorno in coppia dopo un lungo momento di crisi e separazione, i due sono costretti di nuovo ad allontanarsi. La situazione però sembra essere stata presa con filosofia dalla bella Melissa, che ha commentato nelle stories di Instagram la partenza dei Kevin con destinazione Turchia: “Non sempre le cose vanno come vorremmo… ma bisogna avere il coraggio di essere realisti e prendere delle decisioni.

Spesso non serve dare delle colpe e puntare il dito… se sei un professionista e fai il tuo dovere potrai sempre camminare a testa alta. Sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti NO…. pronti per una nuova avventura… non è semplice, ma le cose semplici non ci sono mai piaciute!!!”

