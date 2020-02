Elisabetta Canalis e il Coronavirus, mascherina per la paura. Poi il bagno hot: «Tokio tonight»

Anche Elisabetta Canalis tema l’ormai famigerato Coronavirus. L’ex velina, che risiede in America dai tempi delle sua relazione con George Clooney, ora è felicemente sposata con Brian Perri e assieme a lui e la figlia è partita per una viaggio a Tokio.

Per paura del virus Elisabetta ha scelto di indossare la mascherina, soprattutto dove c’è un grande afflusso di persone, come negli aeroporti. La Canalis dalle stories di Instagram infatti ha postato uno scatto che la vede con la mascherina, seguita dalla scritta: “La più brutta in commercio ce l’ho io”.

La paura durante il viaggio però è passata, dati i molteplici scatti condivisi che la vedono senza “misura precauzionale” teneramente abbracciata al marito. E non manca una foto piccante, particolarmente apprezzata dai follower, in cui fa il bagno di notte nella camera del suo hotel a Tokio..

