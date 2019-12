Melissa Satta incinta di Kevin Prince Boateng. I dettagli che lo confermerebbero

Ultimo aggiornamento: 21:05

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, tornati insieme dopo la crisi, potrebbero presto dare al piccolo Maddox una sorellina. Sembra infatti che l'ex velina di Striscia la Notizia sia incinta, almeno stando a quanto riportato da DiPiù.Il settimanale di gossip, diretto da Osvaldo Orlandini, ha infatti rivelato ciò che è accaduto mentrestava facendo shopping a Milano. I 'paparazzi', infatti, l'hanno immortalata mentre acquistava degli indumenti da neonata, di colore rosa, in un negozio per bambini. Fin qui, nulla di strano: potrebbe essersi trattato di un regalo di Natale per la figlia di un'amica, troppo poco per essere considerato un indizio significativo.All'uscita dal negozio, però,ha incontrato una conoscente, che le avrebbe accarezzato la pancia. E in molti, negli ultimi tempi, hanno notato forme più rotonde nell'ex velina mora, anche e soprattutto sul viso. Da parte dinon sono arrivate conferme o smentite ufficiali: la coppia, in questi giorni, se la sta spassando a Sankt Motiz insieme al piccolo Maddox, cinque anni, approfittando della sosta invernale del campionato di serie A. Nell'ottobre scorso, a Verissimo,aveva rivelato: «Oggi siamo felici e sereni. Un altro figlio ci sarà sicuramente, vorremmo dare un fratellino a Maddox, ma c'è tempo per pensarci».