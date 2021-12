Boateng, Melissa Satta è un ricordo: le vacanze da sogno alle Maldive con la nuova fiamma

Per Kevin Prince Boateng, Melissa Satta sembra solo un lontano ricordo. Per l'ex Milan, Sassuolo e Fiorentina la storia con la showgirl e modella italiana è ormai alle spalle e su Instagram spuntano i primi scatti con la nuova fidanzata in una fuga d'amore alle Maldive. Scatti in cui i due sono innamoratissimi e affiatati.

APPROFONDIMENTI PREMIO Stefano De Martino, lo speciale rapporto col figlio Santiago:... IL 25 DICEMBRE SU RADIODUE Diaco a Natale in radio con lo speciale di "Ti sento". Il...

LEGGI ANCHE

Stefano De Martino, lo speciale rapporto col figlio Santiago: «Gli faccio sempre sorprese»

LEGGI ANCHE

Rocco Siffredi, la proposta hot ad Alex Belli: «Facciamo un film?»

Dalla vacanza ad alto tasso erotico spuntano i primi scatti postati sui social dalla 30enne influencer, Valentina Fradegrada. I due sono travolti dalla passione sulla spiaggia solitaria e incontaminata e regalano siparietti bollenti.

Valentina mette in mostra le sue curve e Kevin Prince Boateng, ex marito della Satta, si gode la nuova storia d'amore. Boateng è pazzo della nuova fidanzata e si lascia andare a baci travolgenti. Dopo un mese di storia tenuta segreta, ecco finalmente l'ufficialità di una storia di cui si parlava già da tempo.

I due, per la verità, avevano già dato un indizio, proprio un mese fa: postando la foto delle loro mani tatuate. Lei si è fatta incidere «Boa» sulle dita, lui «Vale». Un primo segnale indelebile di una storia che promette scintille.

© RIPRODUZIONE RISERVATA