Flirt tra Gaetano Arena e una misteriosa ragazza fidanzata: «È Ambra Lombardo e tradisce Kikò Nalli»

Gaetano Arena ha un flirt con una misteriosa ragazza già impegnata? Il gossip scoppiato ieri nel salotto di Pomeriggio 5 ha travolto anche un'altra gieffina, Ambra Lombardo, fidanzata con Kikò Nalli. La bella professoressa ha cominciato a frequentare l'ex di Tina Cipollari dopo la partecipazione al Grande Fratello e nonostante le polemiche. In molti non credevano ai suoi sentimenti giudicandola opportunista. Sarebbe stata Deianira Marzano a svelare l'identità della ragazza frequentata da Arena di nascosto.

Morgan furioso dopo l'incontro con l'amica, assalto al paparazzo per le foto “rubate”

Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la "baby" fidanzata «Fa rabbrividire, lei ha 49 anni meno di lui»

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 l'ex gieffino ha raccontato della rissa con il paparazzo Alessandro Fiumara. Il fotografo lo pedinava da due settimane perché molto probabilmente era in compagnia di una donna famosa e già fidanzata. Gli opinionisti presenti in studio non hanno voluto dire il nome, che è saltato fuori attraverso i social di Deianira Marzano.



Dopo il gossip, proprio la professoressa ha deciso di intervenire su Instagram: «Tale Deianira che non conosco e che non mi conosce, dice sempre un sacco di cose contro chiunque, tranquilli». Ambra Lombardo sembra dunque smentire e non preoccuparsi troppo del gossip. Lei e Kikò Nalli sarebbero sempre più uniti, ma qualche settimana fa avevano confessato di aver attraversato un periodo di crisi.



Ultimo aggiornamento: 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA