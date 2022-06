Benvenuti al Vasco-show, 33mila fans in delirio allo stadio Del Conero

ANCONA - Il delirio Vasco è iniziato appena il sole è tramontato e il boato dei 33mila fans ha accolto il Komandante e la sua band dopo un'attesa che per alcuni si è protratta anche due giorni, accampati nel parcheggio di fronte allo stadio Del Conero di Ancona per riuscire a cnquistare un posto in prima fila. Caldo, ma non caldissimo, con un venticello che in parte ha ristorato le persone che dalle 19 in poi hanno cominciato ad arrivare nella zona sud di Ancona per il concerto. Migliaia di scooter, centinaia di auto e poi camper, minivan. Il Del Conero è esploso subito alle prime note dell’intro strumentale che ha anticipato il primo brano: “XI Comandamento” a cui è seguito il brano “L’uomo più semplice” e “Ti prendo e ti porto via”. Un altro boato mente Vasco suona la carica: «Finalmente di nuovo ad Ancona!».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Vasco Rossi show al Del Conero: ecco le foto più belle L'EVENTO Il concerto di Vasco ad Ancona, in delirio la combriccola del Blasco L'EVENTO Aspettando Vasco, ecco i primi fans allo stadio Del Conero di Ancona

Ultimo aggiornamento: 26 Giugno, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA