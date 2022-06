Fans in delirio al concerto di Vasco, un'onda di rock e musica che sta trascinando i 33mila fans arrivati ad Ancona per assistere ad un evento che mancava da 11 anni. Straordinario il colpo d'occhio e l'eco dei brani più famosi che il Komandante sta riproponendo in una serata fantastica.

Ultimo aggiornamento: 23:08

