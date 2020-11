Valeria Marini in lacrime a Verissimo: «È successa una cosa grave con il mio ex fidanzato, una tragedia nella tragedia». Oggi, la showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin per parlare della truffa subita dalla mamma Gianna.

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti provato a Verissimo: «Ho passato dei giorni non bellissimi, ho perso mio padre». Sivia Toffanin commossa

APPROFONDIMENTI SU CANALE 5 Massimiliano Morra a Verissimo: «Io gay? La mia...

«Mia madre - ha spiegato Valeria Marini - è stata truffata per centinaia di migliaia di euro. Un uomo le ha fatto credere di fare falsi investimenti. Questa storia è durata due anni e mezzo, l'ha anche allontanata da me. Non mi rispondeva più al telefono. Anche io in passato sono stata truffata, anche in maniera peggiore. Bisogna denunciare».

A questo punto, Silvia Toffanin chiede a Valeria Marini del fidanzato Gianluigi, ma lei replica: «Con il mio ex fidanzato è finita, è successo una cosa grave. Una tragedia nella tragedia. Ma non ne voglio parlare».

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA