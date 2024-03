Verissimo, Gabriel Garko torna sul set dopo sei anni: «Avevo bisogno di una pausa per motivi personali»

A Verissimo con Silvia Toffanin nella puntata di sabato 23 marzo la conduttrice ha accolto due grandi protagonisti della nuova serie "Se potessi dirti addio": Gabriel Garko e Anna Safroncik. Dopo un lungo stop dalla recitazione, l'attore è tornato nuovamente sullo schermo. «Ho fatto una lunga pausa di sei anni, per motivi personali - ha sottolineato Gabierl Garko -. Mi ha fatto bene, ci voleva».

Gabriel Garko e Anna Safroncik in studio

I due attori hanno parlato con Silvia Toffanin degli esordi della loro carriera con la partecipazione ai concorsi di bellezza. «Io non volevo fare il concorso di bellezza. Infatti non ho firmato un contratto. Ero troppo timido. A causa della mia timidezza non ho mai fatto una recita a scuola. «Io all'inizio non amavo il concorso di bellezza perché volevo recitare - ha spiegato Anna Safroncik -. Però mia mamma diceva "vai così almeno ti notano e ti chiamano a recitare". Aveva ragione».



«La mia Ucraina colpita dalla guerra»

Anna Safroncik, durante l'intervista, ha parlato del legame con il padre.

Il nome di Eugenio è balzato ai riflettori quando, nel 2022, è fuggito da Kiev per la guerra. «Lui è una parsona che sdrammatizza. Quando però è venuto a casa l'ultima volta e mi ha detto "sono contento di aver dormito venti giorni senza il suono delle sirene - ha spiegato Anna Safroncik -. Il mio cuore lì si è spezzato. Tieni l'ansia talmente al guinzaglio che quasi non sembra grave ma lo è".

Alla domanda di Silvia Toffanin: «L'amore?». Entrambi gli attori non si sono esposti apertamente. «Tutto quello che viene messo alla luce viene rovinato - ha sottolineato Anna -. Non farò dichiarazioni sulla mia vita privata. Non ho intenzione di distruggermi la vita dagli hater». Anche Gabriel Garko è stato vago nella risposta. «Ti dico solo che sto bene e sono sereno», ha concluso.