Alessia Marcuzzi, inconveniente sexy con Gabriel Garko mentre prova le mosse per Boomerissima: cosa è successo

Alessia Marcuzzi è alle prese con la preparazione della nuova puntata di Boomerissima, il suo show di successo targato Rai 2. La conduttrice romana, sul proprio profilo Instagram, posta spesso storie in cui mostra ai suoi milioni di fan come si prepara per lo spettacolo che mette a confronto Boomer e Millennial e, così, ha fatto anche negli ultimi video pubblicati in cui si esercita per un balletto con Gabriel Garko.

Il ballo di Alessia Marcuzzi con Gabriel Garko

Sala prove, espressioni concentrate e passi di tango precisissimi. Appaiono così, Alessia Marcuzzi e Gabriel Garko che stanno preparando un balletto sensuale da portare sul palco di Boomerissima. La conduttrice e l'attore si sono davvero dati da fare, anche se, Alessia ha spiegato di avere un piccolo problemino con una parte della coreografia: quella che riguarda i salti. Infatti, nel video si vede che la coppia danza guardandosi negli occhi e con un viso serio ma quando arriva il momento del salto, la conduttrice scivola su Garko che non può fare altro che metterle le mani sul lato B per non lasciarla cadere a terra. L'inconveniente sexy ha scatenato le risate di Alessia (che ha scritto: «I salti non sono il mio forte») e dell'attore che, però, non si sono dati per vinti e hanno riprovato la coreografia.

Nel secondo video pubblicato, la coppia riesce a portare a termine il ballo, con tanto di salto realizzato perfettamente.

Alessia Marcuzzi e i social

Alessia Marcuzzi, sui propri canali social, specie Instagram e TikTok, ama far divertire i suoi follower con varie gag e siparietti e, infatti, non è per nulla strano trovare video esilaranti o buffi che la ritraggono in vari momenti della giornata.