Gabriel Garko e Ivan Gray, la foto ai David di Donatello riaccende il gossip

Si è parlato in passato di un flirt tra Gabriel Garko e Ivan Gray e la foto scattata in occasione del David di Donatello e pubblicata su Instagram riaccende il gossip. II presunto fidanzato dell'interprete di "Onore e rispetto" è un attore e modello originario della Serbia. Il suo nome è finito sui giornali nel 2021 per il possibile legame con Garko, che ha fatto coming out in diretta tv nel 2020.

I due non hanno mai confermato pubblicamente la loro relazione, ma sui social ci sono delle foto insieme. L'ultima è stata scattata a Roma, durante il premio David di Donatello. Gray partecipava alla serata e nelle sue stories ci sono alcuni dei momenti salienti. La foto in compagnia di Gabriel Garko non è passata inosservata e qualcuno ha parlato di "ritorno di fiamma".

