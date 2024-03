Giusy Buscemi a Verissimo, chi è l'attrice: età, la fascia da Miss Italia, marito, figli, la nuova fiction Vanina, la carriera e la laurea

Giusy Buscemi, attrice siciliana classe '93, sarà ospite oggi, sabato 23 marzo, a Verissimo. Tantissimi gli ospiti previsti per il weekend nel salotto di Silvia Toffanin, in attesa di vedere la puntata, scopriamo qualcosa in più sull'attrice.

Ecco chi è dunque Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi chi è

Giusy Buscemi, al secolo Giuseppina Buscemi, è nata a Mazara del Vallo (Trapani), il 13 aprile 1993, da mamma Lina (casalinga) e papà Giacomo (impiegato). Ha da poco compiuto 30 anni. Ha gli occhi verdi e la sua altezza è di 1,75. Ha un fratello più piccolo, Antonio, due anni più giovane di lei. Cresce con l'hobby della danza nella provincia di Agrigento, a Menfi, dove frequenta il liceo scientifico e si diploma nel 2012.

A settembre dello stesso anno, 19enne, vince il concorso di bellezza Miss Italia. Sarà il suo trampolino di lancio per la carriera da attrice. Esordisce nel film "Baci Salati" di i Antonio Zeta. Sul grande schermo apparirà anche nelle pellicole "Nero infinito" di Giorgio Bruno, "Fratelli Unici" di Alessio Federici, "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia e "Arrivano i prof" di Ivan Silvestrini. Prende parte inoltre a diverse fiction e serie televisive. Tre queste "Don Matteo 9", "I Medici", "Un passo dal cielo" e "La bella e la bestia", "La dama velata" e "Il giovane Montalbano". Per il piccolo schermo lavora anche al fianco del divulgatore Alberto Angela, nella produzione di alcuni documentari sulla storia dell'arte a Venezia e Firenze.

La carriera

Giusy Buscemi ha trionfato alla 73ª edizione edizione di Miss Italia nella serata del 10 settembre 2012, incoronata da Beppe Fiorello. Nella stessa circostanza vince anche la fascia "Gli occhi di Enzo", dedicata allo storico organizzatore del concorso Enzo Mirigliani, scomparso il 26 settembre 2011.

Sul podio viene preceduta da Romina Pierdomenico (Miss Abruzzo) e Claudia Tosoni (Miss Sorriso Fiat Lazio). É stata la nona Miss Italia proveniente dalla Sicilia. Le ultime erano state: Anna Valle nel 1995, Francesca Chillemi nel 2003 e Miriam Leone nel 2008. La vittoria a Miss Italia è arrivata due anni dopo il trionfo in un precedente concorso di bellezza, "Una ragazza per il cinema", vinto nel 2010.

Vanina, quando comincia

Ora tocca a Giusy Buscemi far diventare Vanina – un vicequestore a Catania quello che è diventato Montalbano per la Rai. È lei la risposta di Mediaset.

Ed è quello che si augura: «Magari avere lo stesso successo! C’è un’affinità con il mondo di Camilleri ma in Vanina il punto di vista è femminile».

La fiction debutta mercoledì 27 marzo su Canale 5 a partire dalle 21:20 circa.

La vita privata

Dopo la fine di una lunga relazione con un ex compagno di classe al liceo scientifico di Menfi, l'attrice ha conosciuto il suo futuro marito nel 2014, sul set della nona stagione di Don Matteo: si tratta di Jan Michelini, regista della serie, all'epoca 35enne.

Dopo tre anni di fidanzamento Giusy Buscemi e Jan Michelini si sono sposati il 13 maggio 2017 a Roma. La coppia ha avuto tre figli, Caterina, Pietro ed Elia, nati tra il 2018 e il 2022.

I figli

«Nella nostra famiglia la generosità e la condivisione sono importanti - racconta a La Stampa - Banalmente, se uno dei miei figli riceve un regalo, lo incoraggiamo a condividerlo con i fratelli. È più facile che si rompa? Pazienza, è più bello giocare insieme. Non vorrei che si ritrovassero poi spiazzati in un mondo che pensa solo a se stesso». Domanda diretta: I suoi figli le hanno rovinato la carriera come ha ammesso la cantante Lily Allen? Risposta sincera: «Il mio cuore di madre mi impedirebbe di usare il verbo rovinare, ma certo carriera e famiglia non possono andare insieme se l’asticella è quella della perfezione. Bisogna ascoltare se stesse, capire se è il momento di spingere più da un lato o dall’altro, convivere con i sensi di colpa». Ma Giusy rifarebbe tutto. «Ma è chiaro che ora la priorità è la famiglia, ma questo mi fa vivere con meno stress il set. La stessa maternità mi ha mostrato delle sfumature inedite di me stessa, che metto al servizio del lavoro»

La laurea

Dopo la corona di Miss Italia nel 2012, quest'anno Giusy Buscemi ha conquistato anche quella di alloro, lo scorso 10 gennaio, a sei mesi di distanza la nascita del terzo figlio: l'attrice ha conseguito una laurea triennale in Lettere e Filosofia all'Università La Sapienza di Roma. Per l'attrice è stato un traguardo sofferto, raggiunto dopo anni per via dei tanti impegni lavorativi sui set, come lei stessa ha raccontato in un post su Instagram: «Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, giorno in cui si chiude un cerchio importante della vita».