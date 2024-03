Anna Safroncik a Verissimo, che fine ha fatto l'attrice? Età, altezza, peso, dieta e allenamento, vita privata e carriera

Anna Safroncik arriva a Verissimo al fianco di Gabriel Garko. Oggi alle 16.30 su Canale 5 torna l'appuntamento del weekend con Verissimo, saranno tantissimi gli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi.

In attesa dell'inizio del programma scopriamo qualcosa in più sull'attrice di fiction.

Anna Safroncik, chi è

Anna Safroncik è un'attrice ucraina naturalizzata italiana nata il 4 gennaio del 1981 (ha 43 anni). È figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Čapkis e del tenore Jevhenij Safrončik. Debutta nella recitazione all'età di quattro anni in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin.

A sette anni è stata iscritta all'Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, dove ha trascorso gli anni studiando musica, canto, ballo e recitazione. All'età di dodici anni si è trasferisce in Italia insieme alla madre, più precisamente ad Arezzo. Nel 1998, dopo essere stata eletta Miss Toscana, è entrata nella fase finale del concorso di Miss Italia, arrivando ottava.

La carriera

Nel 2000 debutta al cinema con C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Partecipa con ruoli minori a varie serie Tv Rai (Don Matteo, Carabinieri, Angelo custode, ecc.), ma la popolarità arriva Centro Vetrine Anna Baldi . Contemporaneamente lavora come testimonial di noti brand e in teatro, sino al 2007 quando interpreta la marchesa Vittoria Granieri Solaro in La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Due anni dopo ritorna sul grande schermo con La Matassa di Ficarra e Picone, mentre la sua popolarità si conferma con Le tre rose di Eva, di cui è protagonista nel 2012 e nelle stagioni successive. Inoltre, nel 2019 muove i primi passi come conduttrice, alla guida del Festival Show (evento musicale del nord Italia).

La vita privata

Diversi i personaggi dello spettacolo con cui è stata oltre a Giulio Berruti e Francesco Arca, le sono stati attribuiti anche vari flirt, e ha raccontato di aver vissuto una delusione d’amore con l’imprenditore Paolo Barletta, conosciuto nel 2015. Poi arrivò l'amore con il dj Tommaso Cicchinelli, ex di Antonella Mosetti. I due hanno avuto una relazione tra il 2016 e il 2018 e hanno ripreso a frequentarsi nel 2020. Ora Anna Safroncik è tornata single: dopo un anno e mezzo circa dall'inizio della sua relazione con l'imprenditore Marco Maria Mazio, suo compagno dal gennaio 2022.

Altezza, peso, dieta e allenamento

A 43 anni Anna, che è alta 1 metro e 72 cm e pesa 57 chili è sempre in una splendida forma fisica, quale è il suo segreto? Anna Safroncik ama molto il tennis, e il suo idolo è Roger Federer, ma da qualche anno gioca anche a padel. Da sempre appassionata di sport da oltre 15 anni Anna Safroncik pratica pilates Reforme. Tutto questo accompagnato a una dieta sana ed equilibrata. Due cose non possono mancare sulla tavola di Anna Safroncik, la frutta di stagione e la pasta.