Matteo Mammì, flirt finito con Anna Safroncik lui in vacanza con un'altra

Più che una storia, tra Matteo Mammì Anna Safroncik sembra esserci stato un semplice e fugace flirt estivo. Il manager, ex dirigente di Sky, aveva iniziato a frequentare l'attrice dopo l'addio a Diletta Leotta , come testimoniano i tanti gossip di inizio estate. Nei giorni scorsi, però,è stato avvistato con un'altra donna.Il settimanale Chi, infatti, sostiene chesia andato in vacanza in Sardegna con la sua nuova fiamma: si tratta di una top model venezuelana,. I due sono stati avvistati più volte in barca con gli amici e al Billionaire di Porto Cervo, ma anche in piscina tra dolci effusioni., dal canto suo, continua quindi a essere single. Per l'attrice di origini ucraine, però, non c'è molto tempo per pensare all'amore, alla luce dei tanti impegni lavorativi. In questi ultimi tempi,ha condotto il Festival Show e in autunno sarà sul set di fiction e film. Senza contare la possibile quinta stagione de Le tre rose di Eva, in cui l'attrice ha interpretato il ruolo di Aurora Taviani.Mentresfoggia le sue doti di conquistatore, la sua exsembra invece aver trovato una nuova relazione stabile, con il pugile Daniele Scardina, detto anche King Toretto, con cui ha festeggiato i 28 anni pochi giorni fa.