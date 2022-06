The Kolors, incidente e paura prima del concerto: «Scontro con un camion che andava contromano»

Paura per i The Kolors, la band vincitrice di Amici di Maria De Filippi è rimasta coinvolta in un incidente. «Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano», racconta il frontman della band Stash.

The Kolors, il racconto di Stash

La band era in viaggio verso il Molise, dove era in programma uno dei concerti del tour estivo, è stato lo stesso Stash, a raccontare quanto accaduto su Instagram, pubblicando una foto del van sul quale viaggiavano con il vetro in frantumi e un camion. «Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!», ha aggiunto rassicurando i fan sulle loro condizioni di salute.

