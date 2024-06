Space, nuova frontiera del clubbing: la riviera romagnola (più la Baia Imperiale) torna a ballare nelle disco. E Pesaro rilancia con dj Cirillo in spiaggia per l'evento The One

Space, ultima frontiera. O nuova frontiera. Torna l'età d'oro delle disco nella riviera romagnola? L'opening party dello Space, il nuovo super locale che ha aperto nel weekend a Riccione importando la fortunata versione clubbing di Ibiza, dice questo. Erano in 8mila (molti dei quali dalle Marche) per l'esordio tra palme, grandi spazi per ballare e cielo aperto come soffitto. Imponente il palco con un ledwall clamoroso: 200 metri quadrati. Ovviamente strabiliante l'effetto sull'onda dei locali gemelli di Ibiza, Miami e Mykonos. Se poi alla console ci aggiungete un mito come Carl Cox, capirete bene il livello internazionale dell'operazione Space.

Aspettando Martin Garrix e David Guetta

La riviera rinasce e si consolida, con l'idea di tornarche agli antichi fasti degli anni '90, forte già dei brand di Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Altro Mondo e l'unica marchigiana (ma di confine), Baia Imperiale.

A Pesaro si balla con Cirillo in spiaggia

L'attesa adesso sale per le annunciate performance allo Space di Martin Garrix (in concomitanza della Notte Rosa, unica data italiana) e David Guetta oltre a Luciano.

Intanto anche Pesaro si scalda con l'annunciato ritorno di The One (a 11 anni dal primo evento), sulla spiaggia de La Caletta (strada Delle Marche 52), il prossimo 9 giugno dalle 18 alle 24 con un mito come dj Cirillo, Willy dj, Serena Mine B2B Lylai e Vittorio Alfano.