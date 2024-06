Premio Flaiano, nella terna finalista Marta Zura-Puntaroni di San Severino Marche con "L'olivastro": una dichiarazione d'amore per la sua terra

Nella terna finalista al premio Flaiano di Letteratura under35 figura il nome di Marta Zura-Puntaroni di San Severino Marche con L'olivastro, prima uscita della serie "Elettra" di effecroqu dedicata al rapporto padre-figlia.

La cerimonia di premiazione avverrà il 30 giugno all’Aurum, luogo tra i più prestigiosi della città di Pescara.

La storia

L'olivastro è la storia di un ritorno alla terra e una dichiarazione d'amore verso le Marche e il territorio d'appartenenza. Il padre le diceva sempre che lei era come l’olivastro, selvatica e rustica, con frutti piccoli e foglie stondate – però guarda, aggiungeva, indicando l’oliveto – che quelli lì sono tutti olivastri eh! poi ci innestiamo i rami dei cultivar domestici, che fanno le olive grosse e piene d’olio – gli tagliamo tutti i rami e gli infiliamo le marze di quello che vogliamo noi nella corteccia, e così li obblighiamo a fare quello che diciamo noi.





Caterina è tornata al paese dopo un tentativo fallito di vita in città, trascinandosi sulle spalle il peso di un fallimento: prima di tutto, quello delle aspettative materne.

Chi è l'autrice



Ma Caterina non è mai riuscita a somigliare alla madre, donna sofisticata ed elegante. Lei è l’olivastro, degna figlia di suo padre, amante delle piante e della campagna. In un breve racconto, ruvido e terreno come i luoghi e le persone che racconta, Marta Zura-Puntaroni con la prima Elettra della serie delinea un rapporto complesso, fatto di amore e di innesti, che ci porta a domandarci se può esistere una terra fertile per le relazioni, e quanto ciò che si ama può condurci alla rovina.

Marta Zura-Puntaroni è nata e cresciuta a San Severino Marche e ha vissuto a Siena, dove ha studiato e si è laureata in lettere moderne. Ha pubblicato i romanzi Grande Era Onirica (minimum fax 2017) e Noi non abbiamo colpa (minimum fax 2020). Attualmente vive a Padova.