Ciclista travolto da un'auto a Cingoli: uomo di 80 anni in gravissime condizioni

CINGOLI - Incidente intorno alle 10.15 a Cingoli, in località Mummuiola, lungo la 502. Per cause in corso di accertamento un'auto ha investito un ciclista all'altezza di una curva in direzione di Jesi. In sella alla due ruote un 80enne, trasportato in gravissime condizioni in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto il 118 e i carabinieri di Cingoli.