SENIGALLIA Brutta caduta in bici ieri mattina per il dottor Fabrizio Volpini, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale cittadino. «Sono caduto nella discesa della Castelletta – racconta l’ex presidente della commissione sanitaria regionale –, ora sono in ospedale a Senigallia, sembra abbia una frattura al bacino». Fabrizio Volpini è un abile ciclista, molto esperto. Ieri mattina è uscito con un gruppo di amici quando è scivolato nella strada della Castelletta che collega Fabriano a Sassoferrato. E’ stato proprio lui a chiamare i soccorsi. I sanitari l’hanno portato all’ospedale di Fabriano per poi trasferirlo in quello di Senigallia dove si trova ricoverato.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Pure i pediatri sono al lumicino, quasi la metà verso la pensione: nelle Marche entro il 2026 usciranno in 57 e il turn over arranca

Proprio ieri nel nosocomio cittadino è stato attivato l’accorpamento dei reparti di Lungodegenza e Medicina con la soppressione di 12 posti letto. Un’operazione necessaria per garantire il piano ferie al personale. Un gran lavoro per il reparto di Medicina che si è fatto carico delle dimissioni dalla Lungodegenza. Intanto, per alleggerire la pressione sul Pronto soccorso, la guardia medica turistica con le due postazioni in spiaggia, che partirà il 15 giugno, è stata prevista anche nei giorni 6. 7 e 8 giugno, in apertura straordinaria, in occasione dell’evento motociclistico che si terrà in quei giorni in città.