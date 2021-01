Il Tg3 di Mario Orfeo da domani cambia volto. Dallo studio al logo: è tutto nuovo

Dall’edizione delle 19 di domani (lunedì 11) il Tg3 cambia volto. Nuova la scenografia, nuova la grafica, nuovo il logo. Cambia dopo sette anni lo studio con un colore dominante che sarà il verde smeraldo. (Nelle foto sotto i conduttori delle 19: da sinistra Tatiana Lisanti, Alessandra Carli, Mario Franco Cao e Valentina Antonello).

Una piccola grande rivoluzione per tutte le edizioni del tg (compreso quella realizzata a Milano) e per le rubriche (Lineanotte, FuoriTg e Tg3Mondo) realizzata in casa, con le forze interne della Rai, del centro di produzione di Saxa Rubra e della testata diretta da Mario Orfeo. (Nella foto sotto i conduttori delle 14.20: da sinistra Elisabetta Margonari, Cristiana Palazzoni, Andrea Rustichelli, Chiara Garzilli).

