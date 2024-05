Ida Platano abbandona Uomini e donne, il messaggio d'addio: «Questo viaggio è terminato»

Ida Platano lascia Uomini e donne con un pizzico di delusione nel cuore. La tronista non è riuscita a trovare l'amore e per questo motivo ha deciso di abbandonare il dating show condotto da Maria De Filippi. La sua scelta è arrivata dopo la brutta esperienza con il corteggiatore campano Mario Cusitore che più volte avrebbe mentito alla tronista tant'è che durante il trono più volte sono arrivate diverse segnalazioni. Nelle ultime ore, Ida ha scritto un lungo messaggio d'addio sul suo profilo Instagram facendo un bilancio anche del suo percorso a Uomini e donne.

Il messaggio

«Era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane - ha scritto Ida Platano -. Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all’inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più.

Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa».

«Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili - ha concluso -. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita. Grazie a Maria per l’opportunità e Grazie a tutta la redazione di Uomini e Donne».