Alda D'Eusanio attacca Alfonso Signorini: «Il Grande Fratello trash finché ci sarà lui. Barbara D'Urso? Cacciata in modo violento»

Alda D'Eusanio è senza peli sulla lingua e senza filtri. La giornalista ha ancora il dente avvelenato dopo la sua partecipazione al GfVip e nelle ultime ore ha commentato la nuova linea anti-trash di Pier Silvio Berlusconi rimandando ad alcuni riferimenti all'edizione del reality nel 2021. Secondo Alda D'Eusanio il reality condotto da Alfonso Signorini andrebbe rivoluzionato proprio alla base. Poi, la giornalista non si è risparmiata ed ha espresso anche un suo parere riguardo all'addio di Barbara D'Urso a Mediaset.

Le parole di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio condivide l'idea del nuovo corso inaugurato da Pier Silvio Berlusconi ma ritiene che sia comunque un lavoro duro. «Non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa - ha sottolineato Alda D'Eusanio in un'intervista a Tag24. In questo caso, il ruolo di Alfonso Signorini è determinante per il programma. Questo è molto importante, anche perché Signorini non è solo il conduttore, è anche l’autore, è la testa, è la mente del Grande Fratello».

«Barbara D'Urso è una professionista»

La giornalista ha poi commentato la decisione di Pier Silvio Berlusconi di sostituire Barbara D'Urso con Myrta Merlino per la conduzione di Pomeriggio 5.«La fine del rapporto tra Barbara e Mediaset? Non me lo aspettavo in modo così deciso - ha sottolineato Alda D'Eusanio -.

Perché penso che il trattamento alla D'Urso sia stato troppo "violento". Però bisogna considerare che Barbara D'Urso ha fatto molto con Mediaset, ha lavorato per moltissimi anni e ha portato tanti numeri. Quindi, io vedo quello che un professionista, un collega, ha reso e, il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro. Una cacciata un po’ dura, un fine rapporto non consensuale».