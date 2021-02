Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio squalificata per le frasi su Laura Pausini. «L'editore si dissocia»

Alda D'Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip. Mediaset ha deciso di espellere, con effetto immediato, la concorrente del reality di Canale 5. Lo comunica una nota di Cologno Monzese. «L'editore - si legge - si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave e imperdonabile, soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire». «La signora D'Eusanio - conclude Mediaset - si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni».

Cosa ha detto

A scatenare la bufera una rivelazione che la D'Eusanio si lascia sfuggire agli altri concorrenti. Mentre i vipponi si stanno preparando per la diretta andata in onda ieri sera, il Gf mette della musica di Laura Pausini. Rosalinda chiede a Dayane se conosce l’interprete dei due pezzi e lei risponde con un «certo». Spesso infatti la Mello ha elogiato Laura Pausini, sottolineando quanto sia amata anche in Brasile. A quel punto interviene Alda D’Eusanio che si lascia andare a delle pesanti illazioni contro l’artista e il suo compagno Paolo Carta: «Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte», dice Alda D’Eusanio. Samantha de Grenet la guarda piuttosto perplessa: «Ma che dici? Si amano da impazzire». La regia in quel momento stacca immediatamente concentrandosi sulla stanza blu.

La replica di Laura Pausini e Paolo Carta

«Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne». Così Laura Pausini e Paolo Carta in un comunicato in cui si informa anche che «l'avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta».

