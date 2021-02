Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio squalificata? Signorini annuncia: «Serio provvedimento»

Alda D'Eusanio nell'occhio del ciclone. La nuova concorrente del Gf Vip, in casa solo da venerdì, è già a rischio squalifica per aver pronunciato la parola «ne*ro». L'utilizzio della medesima parola costò la squalifica a Fausto Leali all'inizio del reality. Stessa sorte toccò a Stefano Bettarini che, a pochi giorni dall'ingresso in casa, incappò in una frase blasfema, espressamente vietata dal regolamento del Gf Vip. Ad inizio puntata Alfonso Signorini ha annunciato «seri provvedimenti» nei confronti di Alda D'Eusanio. A breve scopriremo se sarà squalificata, o pagherà con una nomination punitiva.

Cosa è successo

Due giorni fa, rispondendo a Tommaso Zorzi che scherzando diceva «il pesce dopo tre giorni puzza..», la D'Eusanio dice: «No tu devi solo chiedere: il pesce di chi?». «Il pesce bianco, noi pensiamo solo a mangiare», dice scherzando Carlotta dell'Isola. E lei replica: «Perchè vedi qualche ne*ro da queste parti?». La reazione dei concorrenti è subito imbarazzata, consapevoli della sorte che potrebbe toccare alla D'Eusanio.

