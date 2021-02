Gf Vip , la brutta frase di Alda D'Eusanio a Dayane Mello dopo la morte del fratello. Fan furiosi: «Ma siamo impazziti?». Lutto al Grande Fratello Vip. Stamattina è arrivata nella Casa la tragica notizia della morte del fratello 27enne di Dayane, Lucas. Come riporta il quotidiano brasiliano Globo.com, Lucas Mello sarebbe deceduto in un incidente stradale durante la notte a Lontras, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina.

APPROFONDIMENTI NON VOGLIO APPARIRE Grande Fratello Vip, Walter Zenga dopo l'incontro in tv col... QUANDO ARRIVI A CASA... GfVip, Alfonso Signorini e la frase su Elisabetta Gregoraci.... INNAMORATA Francesca Fioretti ritrova il sorriso, baci in stazione con...

A comunicare il dramma a Dayane, il fratello Juliano. Al momento, la modella brasiliana ha scelto di rientrare nella Casa per ricevere l'abbraccio dei suoi compagni. «Non riuscivo - ha detto - a stare da sola in un container. In Brasile non posso andare, perché dovrei fare la quarantena. Preferisco stare qui con voi». Gli altri inquilini l'hanno accolta con affetto e commozione. Tommaso Zorzi, dopo un lungo abbraccio, le ha preparato il suo piatto preferito, le lasagne, per tirarla un po' su.

Forte il cordoglio anche sui social, ma ci sono alcune frasi di Alda D'Eusanio che hanno fatto infuriare gli utenti. Appena rientrata nella Casa, Dayane Mello ha ricevuto le condoglianze di tutti. E la giornalista le ha chiesto: «Ma è quello bello? (il fratello scomparso, ndr)». Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma cosa chiede Alda? Siamo impazziti?». E ancora: «Totalmente fuori luogo, è l'ultima arrivata, poteva stare zitta». Non è tutto. Alda D'Eusanio, parlando con Dayane, ha anche aggiunto: «La razza brasiliana è proprio bella, hanno un sedere». Tornando a utilizzare il termine razza. Poco fa, poi la giornalista ha chiesto: «Chissà cosa decideranno qua fuori, come pensano di gestire la cosa. Sono soldi per loro ragazzi». Secca la replica di Maria Teresa Ruta: «Non è un problema nostro». Fan furiosi: «Spegnete il microfono ad Alda. Vuole che Dayane esca perché teme che si interrompa il gioco».

Solo qualche giorno fa, lo scivolone di Alda D'Eusanio durante la cena italo-persiana. Carlotta Dell'Isola, parlando di cibo, aveva affermato: «Intedevo il pesce bianco, parliamo sempre di cose da mangiare...». A quel punto, la gaffe di Alda D'Eusanio che avrebbe potuto costarle la squalifica. «Certo il pesce bianco, vedi qualche negr*** a tavola?». Nella diretta di lunedì, la giornalista è stata salvata al televoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA