Laura Pausini e il milione di euro chiesto ad Alda D'Eusanio: la smentita della cantante. «Ecco com'è andata»

Alda D'Eusanio ha spiegato in un'intervista al settimanale "Vero" che Laura Pausini le avrebbe chiesto un milione di euro di risarcimento per le parole pronunciate sul suo matrimonio al Grande Fratello Vip. Da allora la carriera della conduttrice sarebbe precipitata e nessuno la chiamerebbe più in uno studio televisivo. Ora la cantante tramite il suo staff smentisce la cifra.

Laura Pausini, le parole di Alda D'Eusanio

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, Alda D'Eusanio aveva parlato del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, ritenendolo responsabile di violenze domestiche. Al settimanale "Vero" ha dichiarato: «Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato. La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani».

Laura Pausini smentisce Alda D'Eusanio

Secondo quanto riporta Fanpage.it lo staff della cantante ha parlato di una cifra nettamente inferiore. «Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. - avevano sottolineato Pausini e Carta in una nota diffusa dopo le accuse - Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne».

