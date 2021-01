Gf Vip. Alda D'Eusanio a rischio squalifica? La frase choc durante la cena: «C'è qualche negro a tavola...»

Alda D'Eusanio a rischio squalifica? La frase choc durante la cena: «Vedi qualche negro a tavola...». Pochi minuti fa, Trash Italiano ha condiviso sui social un video relativo al Grande Fratello Vip che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, i ragazzi sono a tavola, per la cena persiana.

Carlotta Dell'Isola, parlando di cibo, afferma: «Intedevo il pesce bianco, parliamo sempre di cose da mangiare...». A quel punto, lo scivolone di Alda D'Eusanio che potrebbe costarle la squalifica. «Certo il pesce bianco, vedi qualche negro a tavola?». Gelo nella Casa.

I conquilini intervengono subito per sanare la situazione. Giulia Salemi afferma: «No no, che poi possono fraintendere...». Tommaso Zorzi resta allibito. Immediati in commenti dei fan: «Voleva battere il record di Bettarini». E ancora: «Nuovo record. Adoro la faccia di Zorzi». Lunedì sera il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.

