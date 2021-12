Stasera in tv, venerdì 31 dicembre su Italia 1 «Pulp Fiction»: curiosità e trama del film di Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, John Travolta e Uma Thurman

Stasera in tv, venerdì 31 dicembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:21 il film «Pulp Fiction» del 1994. Il capolavoro di Tarantino ha ottenuto otto candidature agli Oscar e ha vinto nella categoria miglior sceneggiatura. Cast d'eccezione con Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis.

La Trama

Due malviventi organizzano una rapina in una tavola calda. Seduti al tavolo ci sono due killer (Samuel L. Jackson e John Travolta) che provano a far ragionare uno dei due assaltatori. Parallelamente altre due storie, si intrecciano tra loro creando una story line intricata e cronologicamente disordinata. In breve, un killer si innamora della moglie del suo capo, un pugile rinnega la sua promessa e una coppia tenta una rapina che va rapidamente fuori controllo. Si susseguono scene che diventerranno poi cult del cinema americano.

Curiosità

Uma Thurman è stata a un passo dal rifiutare la parte, non convinta del ruolo. Per sostituirla Quentin Tarantino aveva pensato a Jennifer Aniston, quell'anno alla ribalta grazie all'esordio in Friends. Per il ruolo di Butch, finito poi a Bruce Willis, fu invece all’inizio considerato Sylvester Stallone come possibile interprete.

