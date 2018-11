Spice Girls, dopo la reunion via al tour ma senza Victoria: ecco le date

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, laè realtà e a breve partirà anche il nuovo. Mancheràin Beckham, una (ex) componente del gruppo assolutamente iconica, ma i fan se ne faranno una ragione. Come Leggo vi aveva già anticipato , la moglie di David Beckham si era opposta ad una reunion con tanto di nuovo tour. La decisione di Victoria aveva messo in dubbio lo stesso ritorno sulle scene delle Spice Girls , ma alla fine Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Melanie Brown hanno deciso comunque di rendere realtà un sogno dei fan di tutto il mondo. Dalla prossima estate, quindi, partirà il nuovo tour, anche se Victoria non sarà rimpiazzata da Katy Perry come si era pensato in un primo momento . Ad accompagnare le Spice Girls, ci sarà comunque una cantante molto apprezzata comeDispiace per i fan di tutto il mondo, ma al momento ildelleresterà circoscritto alla. Al momento sono state annunciate le prime sei date, tutte in grandi stadi: si inizia il 1 giugno a Manchester, all'Etihad (vi immaginate Victoria, moglie di un ex United, tornare sul palco nello stadio del City?), poi si prosegue per Coventry, Sunderland, Edimburgo, Bristol e, il 15 giugno, a Wembley.Per annunciare il grande ritorno e il tour, i cui biglietti saranno disponibili online dalle 10.30 di sabato 10 novembre, lehanno scelto un singolare video social: le quattro cantanti appaiono vestite come anchorwoman, ma qualcosa va storto, perché sono tutte vestite di nero tranne Geri, che opta per un blu. Alla fine, tutte insieme, le, che saranno accompagnate nel tour dalla cantante Jess Glynne, intonano Spice up your life.